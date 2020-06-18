Farfetch запустил функцию для более ответственного подхода к шопингу

Онлайн-магазин Farfetch запустил новую функцию, которая позволяет узнать, как купленные вещи влияют на экологию. Об этом сообщил WWD.

Теперь на сайте расположен специальный калькулятор, который рассчитывает, сколько воды и углерода требуется для производства килограмма того или иного материала: льна, полиэстера, нейлона, хлопка, вискозы, шерсти, шелка и кожи.

Так, больше всего воды уходит на изготовление шелковых вещей, а больше всего углерода — на производство шерстяных предметов.

Кроме того, на сайте размещен отдельный калькулятор, который позволяет выяснить, сколько ресурсов сэкономлено на покупках винтажных или подержанных вещей.

Также новый сервис Farfetch помогает покупателям узнать больше об ответственном подходе к моде и призывает к участию в ресейл-проектах.

Ранее, в декабре 2019 года, на Farfetch появился раздел Positively Conscious с этичными и экологичными брендами, а в октябре платформа запустила совместную ресейл-инициативу со стартапом Thrift+.