Поездка по Садовому на тропическом грузовике в новом клипе Муси Тотибадзе «Молодость»

В музыкальном ролике Муся вместе с актерами Игорем Бычковым , Алиной Насибуллиной и Стефани Елизаветой Бурмаковой катаются по Садовому кольцу на грузовике, украшенном тропическими цветами.

Певица и актриса Муся Тотибадзе представила клип на заглавный трек со своего последнего альбома «Молодость». Посмотреть видео можно на ютьюбе.

Срежиссировала видео Нина Гусева. Теперь на ее счету уже три клипа для певицы — до последней работы были «В.О.Л.К.» и «Кто остановит этот дождь».

Альбом «Молодость» Муся выпустила в прошлом декабре. Автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — Иван Лубенников. В записи пластинки также приняли участие Глеб Меркулов и Максим Войтов.

Тотибадзе еще только начинает завоевывать отечественную инди-сцену. Ее дебютный альбом «Мальчик» увидел свет в мае 2019 года. После певица выпустила клипы на треки «Разбегаюсь», «Кто остановит этот дождь» и «Тебя».