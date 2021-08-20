Поездка по Садовому на тропическом грузовике в новом клипе Муси Тотибадзе «Молодость»

Певица и актриса Муся Тотибадзе представила клип на заглавный трек со своего последнего альбома «Молодость». Посмотреть видео можно на ютьюбе.
В музыкальном ролике Муся вместе с актерами Игорем Бычковым, Алиной Насибуллиной и Стефани Елизаветой Бурмаковой катаются по Садовому кольцу на грузовике, украшенном тропическими цветами.
Срежиссировала видео Нина Гусева. Теперь на ее счету уже три клипа для певицы — до последней работы были «В.О.Л.К.» и «Кто остановит этот дождь».
Альбом «Молодость» Муся выпустила в прошлом декабре. Автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — Иван Лубенников. В записи пластинки также приняли участие Глеб Меркулов и Максим Войтов.
Тотибадзе еще только начинает завоевывать отечественную инди-сцену. Ее дебютный альбом «Мальчик» увидел свет в мае 2019 года. После певица выпустила клипы на треки «Разбегаюсь», «Кто остановит этот дождь» и «Тебя».