Муся Тотибадзе выпустила новый альбом «Молодость»

В альбом вошли 8 песен. Послушать релиз можно в Apple Music , SoundCloud , «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе .

Автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — Иван Лубенников. В записи пластинки также приняли участие Глеб Меркулов и Максим Войтов.

«Около года живу на два города. Новый альбом начала писать в Петербурге. Мне нравится романтизировать это время, звучит прикольно — «петербургский период», — рассказывает Муся Тотибадзе. — Заканчивали работу уже в Москве, но все же большая часть альбома принадлежит Петербургу. Кажется, и звучание вышло совсем другое. Несмотря на то что мы с любимым саунд-продюсером Ваней сохранили стиль и концепт, звук получился более электрическим, местами даже резким и агрессивным. Хочется свободы, чистой, легкой головы, жить хочется, вот и все».

Тотибадзе еще только начинает завоевывать отечественную инди-сцену. Ее дебютный альбом «Мальчик» увидел свет в прошлом мае. После певица выпустила клипы на треки «Разбегаюсь», «Кто остановит этот дождь» и «Тебя».