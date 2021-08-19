OnlyFans начнет с октября блокировать контент «откровенно сексуального характера»

Контент-платформа OnlyFans, популярная среди вебкам-моделей, начнет с октября блокировать посты «откровенно сексуального характера». Изменения вносят из‑за давления со стороны платежных сервисов и банковских партнеров, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя сервиса.

В компании отметили, что пользователи по-прежнему смогут публиковать фото и видео в обнаженном виде, но только в рамках обновленной политики платформы. Издание предполагает, что под формулировкой «откровенно сексуальный» контент подразумеваются именно порнографические публикации.

Более подробную информацию OnlyFans расскажет в ближайшее время.

Согласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротический контент, кроме снимков и записей, сделанных в общественных местах.

Новый запрет — еще один шаг по изменению стратегии OnlyFans. Несколько дней назад компания запустила приложение OFTV, в котором нет эротического контента, вместо него —образовательные и развлекательные ролики.

В планах компании — привлечь 1 млрд долларов для выхода на массовую аудиторию и приобретения более нейтральной репутации.