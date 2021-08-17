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OnlyFans запустила приложение без эротического контента. В нем видеоуроки, подкасты и блоги

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:20

Контент-платформа OnlyFans, популярная среди вебкам-моделей, запустила приложение OFTV. В нем нет эротического контента, вместо него — образовательные и развлекательные ролики, сообщил Bloomberg.

Приложение уже можно найти в App Store и Google Play. Видео для него создают в том числе постоянные авторы OnlyFans, такие как Миа Халифа, Белла Торн и Холли Мэдисон.

Сейчас на сервисе размещены свыше 800 роликов, среди них — уроки танцев, кулинарные классы, серфинг-тьюториалы, практики медитации, видеоверсии подкастов, влоги и даже собственный сериал платформы «Ulocked». Доступ к OFTV бесплатный.

«На OFTV нет контента для взрослых. Поскольку он не монетизируется и не влияет напрямую на доходы авторов, мы можем размещаться в магазинах приложений», — рассказал главный исполнительный директор OnlyFans Тим Стокли.

Приложение появилось в качестве одного из шагов по изменению стратегии OnlyFans. В данный момент платформа известна благодаря размещенному на ней эротическому контенту. Однако в планах компании — добиться более нейтральной репутации и привлечь массовую аудиторию.

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