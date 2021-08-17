OnlyFans запустила приложение без эротического контента. В нем видеоуроки, подкасты и блоги

Контент-платформа OnlyFans, популярная среди вебкам-моделей, запустила приложение OFTV. В нем нет эротического контента, вместо него — образовательные и развлекательные ролики, сообщил Bloomberg.

Приложение уже можно найти в App Store и Google Play. Видео для него создают в том числе постоянные авторы OnlyFans, такие как Миа Халифа, Белла Торн и Холли Мэдисон.

Сейчас на сервисе размещены свыше 800 роликов, среди них — уроки танцев, кулинарные классы, серфинг-тьюториалы, практики медитации, видеоверсии подкастов, влоги и даже собственный сериал платформы «Ulocked». Доступ к OFTV бесплатный.