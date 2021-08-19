ЕС признал выданные на Украине и в Турции COVID-сертификаты

Европейская комиссия признала действительными на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации от коронавируса, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 20 августа полученные в этих странах COVID-сертификаты будут приниматься на территории ЕС на тех же условиях, что и документы, подтверждающие факт вакцинации, выданные в европейских странах. Украина, Турция и Северная Македония в свою очередь согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты Евросоюза.

«Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе и за пределы нашего Союза», — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что она продолжает сотрудничать с другими третьими странами с целью подключения из сертификатов к системе Европейского союза.

В конце июля посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз работает вместе с Россией над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что пока по этому вопросу остаются «признаки торможения», замедляющие рабочий процесс.