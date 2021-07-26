ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19

Евросоюз работает вместе с Россией над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер во время визита в Калининград, сообщили местное издание «Клопс», агентство «Прайм» и ТАСС.

По словам Эдерера, сертификаты будут содержать информацию о сделанных прививках и тестах. Они, как отметил посол, позволят «облегчить возможность путешествовать». Когда при этом откроются границы между Россией и странами ЕС, Эдерер уточнить не смог.

«В данное время мы наблюдаем, как и у вас в России, и у нас в Европейском союзе постоянно появляются новые волны коронавируса. Поэтому этот процесс еще сколько‑то продлится, и я не знаю точно, когда будут границы открыты», — сказал посол ЕС.

Ранее стало известно, что Брюссель предложил российскому Минздраву обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. «Было бы полезно, если бы мы могли установить эквивалентность с российскими сертификатами», — говорил тогда Эдерер.