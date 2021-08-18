В «Художественном» отметят 70-летие Алексея Учителя. Там проведут спецпоказ «Дневника его жены»

В московском кинотеатре «Художественный» состоится спецпоказ фильма «Дневник его жены», приуроченный к 70-летию режиссера Алексея Учителя. Он пройдет 30 августа, в 19.00, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Учитель сам представит свою картину вместе с продюсером и гендиректором Москино Натальей Мокрицкой. В прошлом году ленте, посвященной истории жизни писателя Ивана Бунина, исполнилось 20 лет.

В центре сюжета фильма — Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров. Их сыграли Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Елена Морозова и Евгений Миронов соответственно.

«У этого режиссера говорящая фамилия. Он действительно выдающийся учитель, продюсер и педагог: ровно год назад снятый его продюсерской компанией фильм „Китобой“ собирает призы по всему миру. Как режиссер он привнес в наше кино новое качество кинематографической выделки и исторического анализа. Мало кому удается приблизить к нам исторических персонажей таким образом, что они, как живые, вновь начинают вызывать бурные эмоции. К юбилею Алексея Ефимовича мы очень рады представить один из лучших его фильмов — „Дневник его жены“», — сказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

За неделю до показа «Дневника», 24 августа, в кинотеатре также пройдет зрительская премьера фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло. Эта картина — экранизация одноименного романа Джека Лондона, впервые изданного в 1909 году.