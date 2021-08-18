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В «Художественном» покажут фильм Пьетро Марчелло «Мартин Иден»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:37

В кинотеатре «Художественный» 24 августа пройдет зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации одноименного романа Джека Лондона. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.

Картина расскажет историю юного моряка Мартина Идена и его встречи с девушкой из состоятельной семьи по имени Элена. Чтобы стать достойным своей возлюбленной, молодой человек попытается стать известным писателем.

«Разглядевший в хрестоматийном „Мартине Идене“ сегодняшний политический манифест и оду любому человеку „селф-мейд“, Марчелло удачно совмещает неореализм с постмодернизмом, цитатность с чистой эмоциональностью, условность с непорочной безыскусностью, „всегда и везде“ со „здесь и сейчас“ — мистическим образом это как‑то работает, хотя вроде бы не должно», — рассказал о ленте программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Он представит фильм во время кинопоказа. Купить билеты на премьеру можно на сайте «Художественного». Там же скоро появится расписание других сеансов — «Мартин Иден» выйдет в прокат с 26 августа.

Мировая премьера картины состоялась в 2019 году на Венецианском кинофестивале. Жюри смотра отметило Кубком Вольпи исполнителя главной роли Луку Маринелли. Помимо него, в фильме снялись Джессика Кресси, Винченцо Немолато и Марко Леонарди.

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