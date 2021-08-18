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УрФУ выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:25

Уральский федеральный университет (УрФУ) выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана, сообщает пресс-служба вуза. Учащиеся получат единовременные выплаты в размере 25 тыс. рублей.

Вуз также окажет студентам юридическую помощь по миграционному вопросу из‑за невозможности вернуться на родину. При необходимости им помогут найти работу в России и предоставят психолога. Все студенты получат место в общежитии.

Представители УрФУ уточнили, что у них учатся 30 студентов из Афганистана, 23 из которых проживают на территории России.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул; они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле, после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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