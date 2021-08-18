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Опрос: более 40% москвичей не хотят возвращаться с удаленки

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

41% работающих москвичей не хочет возвращаться в офис после отмены требования о переводе 30% сотрудников на удаленку. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Около трети респондентов заявили, что их работодатель планирует вернуть работников в офис. Всего онлайн-сервис по поиску вакансий опросил 5000 пользователей своего сайта.

Полностью вернуться с удаленной работы хочет только 30% работников из Москвы. Еще 29% хотели бы посещать офис только несколько раз в неделю.

Опрошенным также задали дополнительный вопрос, в котором можно было выбрать несколько вариантов ответа: «Почему вы бы хотели вернуться в офис?» Большинство хочет сменить обстановку (43% респондентов) или пообщаться с коллегами (38%).

Некоторые ответили, что дома слишком много отвлекающих факторов (26%) и менее удобное рабочее место (24%). Меньше всего людей выбрали варианты о том, что им нравится офис компании (18%) и они не хотят отвлекаться на детей (17%).

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ. Однако теперь не нужно будет измерять температуру в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярно тестировать работников на COVID-19.

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