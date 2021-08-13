В Москве отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленку

В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы. Об этом сообщается на сайте Сергея Собянина.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении мэра.

В то же время власти столицы порекомендовали и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для работы организаций.

Собянин оставил в силе требование для работодателей проводить термометрию работников перед началом рабочего и не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ. Однако теперь не нужно будет измерять температуру в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярно тестировать работников на COVID-19.

Отменяются также ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — пояснил мэр.

По его словам, смягчение ограничительных мер стало возможным на фоне снижения загрузки больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и успешной вакцинации. По состоянию на 13 августа занято меньше 7000 коек для больных COVID-19 — минимальное количество с начала апреля, а первый компонент вакцины получили более 4,5 млн жителей города, отметил Собянин.