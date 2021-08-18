С новосибирских депутатов потребовали почти 3 млн рублей за работу полицейских на митинге

Главное управление регионального МВД направило иск в Железнодорожный суд Новосибирска. В ведомстве требуют компенсировать работу сотрудников полиции во внеурочное время и бензин, который они потратили, на акции протеста 23 января.

МВД по Новосибирской области хочет взыскать с экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского и его соратников 2,8 млн рублей за работу полицейских на митинге. Об этом в своем фейсбуке рассказал депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко, который тоже заявлен ответчиком по делу.

Парни из Мошковского и Ордынского района обойдутся вам подешевле — 1500 рублей за человека; ребята из Колывани существенно дороже — 2 700 рублей; дороже всего, конечно, заказать себе новосибирских полицейских — почти 4000 рублей. <…> Бизнесмены, надо сказать, из полицейских совершенно бесстыжие. У приличных предпринимателей принято вначале согласовывать с заказчиком объем услуг и их стоимость, а уже потом оказывать. Знал бы я тарифы заранее, может, предпочел бы побольше парней из Мошково и поменьше из Новосибирска.

Бойко обратил внимание на расчет, по которому истец определил сумму компенсации. В иске заявлено, что расходы ГУ МВД на оплату труда сотрудников в выходной день составили 2 775 488 рублей, на горюче-смазочные материалы — 4623 рубля; всего получается 2 780 112 рублей, но после знака «равно» ведомство вписало 2 822 112 рублей.

По словам Бойко, в тот день он был в суде и спецприемнике и «в горячей тусовке с полицейскими никак не участвовал». Вместе с ним и Янковским в деле фигурируют Даниил Маркелов, Елена Носковец, Наталья Позднякова и Вячеслав Якименко.

Большинство из них обвинили в организации митинга 23 января. Тогда протесты по всей России проходили в поддержку Алексея Навального, которого судили по возращении в Москву после лечения.