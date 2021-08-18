Белорусские силовики пришли с обысками к журналистам агентства «БелаПАН»

Утром 18 августа в Беларуси силовики пришли с обысками к сотрудникам издания «БелаПАН». Об этом сообщается в телеграм-канале новостного агентства.

О проведении обыска уже сообщили корреспондентка Ирина Турчина, редактор Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева. Главред Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков не выходят на связь.

По информации очевидцев, в квартиру Левшиной также пришли правоохранительные органы.

«Двери не взломаны. Она в квартире, слышны голоса ее и каких‑то людей. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами», — пишет «БелаПАН».

В январе силовики провели обыски в оифсе «БелаПАН» в рамках дела задержанного экс-сотрудника агентства Андрея Александрова. По словам директора издания Дмитрия Новожилова, в постановлении на обыск фигурировала статья 293 УК (Массовые беспорядки).

После массовых протестов по итогам президентским выборов в Беларуси летом 2020 года усилилось давление на независимые СМИ. Издания Tut.by и Zerkalo.io признали экстремистскими, экс-главреда Nexta Романа Протасевича арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды», главреда и некоторых сотрудников медиа «Наша нива» задержали.