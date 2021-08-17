перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Amazon Prime Video купил сериалы ВГТРК «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон» 23:08
Alibaba запустила NFT-маркетплейс для торговли авторскими правами 22:41
BostonDynamics показал тренажерный зал для роботов-паркурщиков и первые успехи прототипов Atlas 22:05
Disney опубликовала трейлер аниме-антологии «Star Wars: Visions» 22:02
OnlyFans запустила приложение без эротического контента. В нем видеоуроки, подкасты и блоги 21:20
Задумчивый принц Чарльз и расслабленная принцесса Диана: новые кадры из пятого сезона «Короны» 20:58
Секс-скандал с Бобом Диланом, кавер Måneskin на Билли Айлиш и другие новости дня
20:29 дайджест
Лиззо пожаловалась на фэтфобию в соцсетях после релиза «Rumors». Ее поддержали Карди Би и фанаты 20:20
В России опубликовали детскую книгу об однополых семьях. С пометкой «18+» 19:52
nexta_tv/instagram Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа
Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа 19:02
Ученые обнаружили взаимосвязь между внешностью и доходом: высокие мужчины зарабатывают больше 18:44
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны и призвал жителей к сопротивлению 18:21
Facebook удалит аккаунты «Талибана»* и будет блокировать связанный с движением контент 17:59
СПбГУ запустит онлайн-курс о реабилитации после COVID-19 17:53
Navalny/Instagram Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу
Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу 17:44
Роспотребнадзор: в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса 17:41
В сети появились видео талибов в парке аттракционов. Они катаются на автодроме и каруселях 17:19
В Японии умер «крестный отец» судоку Маки Кадзи 17:11
В отношении девушки главы «Белорусского дома в Украине» возбудили уголовное дело 16:16
Марина Попова/«ВКонтакте» Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии
Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии 16:13
Отключить рекламу

Задумчивый принц Чарльз и расслабленная принцесса Диана: новые кадры из пятого сезона «Короны»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:58

Стрим-сервис Netflix опубликовал новые кадры из будущего пятого сезона «Короны». Фотографии появились в официальном твиттер-аккаунте шоу.

На снимках изображены актеры Доминик Уэст («Прослушка») и Элизабет Дебики («Довод») в роли членов английской королевской семьи. Они сыграли принца Чарльза и принцессу Диану Уэльских.

Четвертый сезон «Короны», посвященный британской монархии и правлению Елизаветы II, вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2021 года. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарлза и принцессы Дианы. Выход продолжения шоу запланирован на 2022 год.

Новый сезон проекта выйдет с обновленным актерским составом. Уэст и Дебики сменили Эмму Коррин и Джоша О’Коннора. Также в новом касте: Имельда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») в роли королевы Елизаветы, Лесли Мэнвилл («Малефисента») — принцессы Маргарет и Джонатан Прайс («Два папы») — принца Филиппа.

Предполагается, что продолжение рассказывает историю принцессы Дианы, затрагивает ее трагическую гибель в автокатастрофе в 1997 году и показывает политические события того периода. Политик Джон Мейджор, которого сыграет Джонни Ли Миллер, состоял в Консервативной партии. После того как Маргарет Тэтчер из‑за разногласий ушла в отставку, он стал новым премьер-министром Великобритании. Мейджор занимал свой пост в течение семи лет, пока не потерпел поражение на выборах 1997 года. Его место занял член Лейбористской партии Тони Блэр.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Консервативная партия
Лейбористская партия
Люди
Чарльз Виндзор
Елизавета II
Джонни Миллер
Тони Блэр
Доминик Уэст
Имельда Стонтон
Гарри Поттер
Лесли Мэнвилл
Маргарет Прайс
Джонатан Прайс
Джон Мейджор
Маргарет Тэтчер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить