Задумчивый принц Чарльз и расслабленная принцесса Диана: новые кадры из пятого сезона «Короны»

На снимках изображены актеры Доминик Уэст («Прослушка») и Элизабет Дебики («Довод») в роли членов английской королевской семьи. Они сыграли принца Чарльза и принцессу Диану Уэльских.

Четвертый сезон «Короны», посвященный британской монархии и правлению Елизаветы II, вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2021 года. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарлза и принцессы Дианы. Выход продолжения шоу запланирован на 2022 год.

Новый сезон проекта выйдет с обновленным актерским составом. Уэст и Дебики сменили Эмму Коррин и Джоша О’Коннора. Также в новом касте: Имельда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») в роли королевы Елизаветы, Лесли Мэнвилл («Малефисента») — принцессы Маргарет и Джонатан Прайс («Два папы») — принца Филиппа.

Предполагается, что продолжение рассказывает историю принцессы Дианы, затрагивает ее трагическую гибель в автокатастрофе в 1997 году и показывает политические события того периода. Политик Джон Мейджор, которого сыграет Джонни Ли Миллер, состоял в Консервативной партии. После того как Маргарет Тэтчер из‑за разногласий ушла в отставку, он стал новым премьер-министром Великобритании. Мейджор занимал свой пост в течение семи лет, пока не потерпел поражение на выборах 1997 года. Его место занял член Лейбористской партии Тони Блэр.