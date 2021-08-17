В сети появились видео талибов в парке аттракционов. Они катаются на автодроме и каруселях

Пока тысячи афганцев сбиваются в аэропорту Кабула, чтобы сбежать от наступившего «Талибана»*, боевики радикального движения катаются на аттракционах в захваченных городах. Видео с празднованием победы и знакомством с новым имуществом публикуют в соцсетях журналисты. Роликом с автодрома в предположительно Кабуле поделился журналист Reuters Хамид Шализи, но позже его аккаунт стал недоступен. Видео перезалило французское агентство Mediavenir. На нем видно, как талибы с автоматами в руках катаются на машинках на автодроме.

Еще раньше, 13 августа, в твиттере выкладывали фото боевиков на автодроме в городе Герат. Третий по величине город Афганистана талибы взяли еще 12 августа.

На втором удаленном видео Шализи, которое заново выложило Mediavenir, террористы катаются на детской карусели с разноцветными лошадками.

Журналист-фрилансер Асаад Ханна показал видео с талибами в предположительно президентском дворце в Кабуле. Они проникли в тренажерный зал и стали упражняться на установках, снимая друг друга на камеру. «Пытаются „прийти в форму для правления“», — подписал автор твита.

Второй опубликованный ролик Ханна оказался фейком. На нем талибы радостно прыгают на батутах «прямо сейчас», утверждал журналист. Однако видео «Талибы первый раз на батуте» выложили на ютьюбе еще в августе прошлого года.