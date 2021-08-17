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В России выявили 20 958 случаев коронавируса за сутки. Умерли 805 человек

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:37

В России за последние сутки выявили 20 958 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 193 заражения больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 1489 до 2006 человек. Следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

В стране шестой день подряд фиксируют более 800 умерших от COVID-19, на этот раз — 805. За все время с начала пандемии зарегистрировано 172 110 смертей.

Выздоровели за сутки 18 407 человек, за весь период — 5 918 324. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 642 559.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 207,1 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36,3 млн), на втором — Индия (32,2 млн), на третьем — Бразилия (20,3 млн).

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