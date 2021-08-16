В России выявили 20 765 случаев COVID-19 за сутки. Умерли 806 человек

Суточный прирост в Москве уменьшился с 1954 до 1489 человек. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

В России за последние сутки выявили 20 765 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 859 заражений меньше, чем вчера .

В стране пятый день подряд фиксируют более 800 умерших от COVID-19, на этот раз — 806. За все время с начала пандемии зарегистрировано 171 305 смертей.

Выздоровели за сутки 15 601 человек, за весь период — 5 899 917. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 621 601.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 205,3 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36 млн), на втором — Индия (32,1 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).