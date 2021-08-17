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Исследование: 70% россиян поддерживают развитие велоинфраструктуры

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:28

70% россиян поддерживают развитие велосреды в своих городах. Данные исследования «Афише Daily» предоставили Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe.

79% респондентов считают, что развитие велоинфраструктуры положительно скажется на безопасности дорожного движения. При этом 61% отметили, что, если бы в их городе появилось больше велодорожек, они бы чаще стали ездить на велосипедах, а 44% делали бы это даже зимой.

Категорически против выступило 6% опрошенных, а для 24% развитие велосреды оказалось безразлично. В исследовании отмечается, что возраст респондентов не влияет на мнение по данному вопросу. Например, среди граждан 25–34 и старше 55 лет доля поддерживающих развитие велоинфраструктуры оказалась одинаковой — 72%.

Ранее Delivery Club и консалтинговая компания «Стрелка» провели исследование, посвященное развитию велоинфраструктуры в городах-миллионниках. Аналитики изучили расположение велодорожек и пришли к выводу, что они чаще всего подходят только для развлекательных поездок.

Результаты опроса Delivery Club и ResearchMe стали тому подтверждением: 70% респондентов ответили, что в их городе велодорожки расположены в парках и вдоль набережных. Только 15% граждан сообщили, что они расположены рядом с автомобильными дорогами и удобны для использования.

Компании также запустили социальную программу #тожеводитель, посвященную безопасности велосипедного движения. Они разместили в Москве плакаты, которые напоминали велосипедистам и водителям о правилах безопасного движения.

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