Delivery Club и «Стрелка» запустили социальную кампанию по безопасности велосипедного движения

Delivery Club и консалтинговая компания «Стрелка» запустили социальную кампанию #тожеводитель, посвященную безопасности велосипедного движения. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса доставки.

Плакаты адресованы не только велосипедистам, но и автомобилистам с пешеходами. Они призваны напомнить, что люди на велосипедах — такие же участники дорожного движения. За разработку проекта отвечало креативное агентство TBWA\Moscow.

В основу кампании легли ситуации, создающие риски безопасности и вызывающие дискомфорт. Велосипедистам авторы проекта напомнили о необходимости спешиваться на пешеходных переходах, показывать повороты руками и включать фонари, когда темно. Водителей попросили быть внимательнее при маневрах, а пешеходам напомнили, что лучше не ходить по велосипедным дорожкам.