перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Quiver Distribution/YouTube Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий»
Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий» 3:30
Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула одновременно 640 человек 2:48
Группа Måneskin исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend» 2:03
Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над девочкой-подростком 1:23
Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Уэса Андерсона 0:18
В Екатеринбурге — утечка химического вещества. Местные жители жалуются на запах серы Вчера в 23:29
beloque_msk/Instagram Трехгорная мануфактура опечатала корпус, где находится Beloque. Ресторан вынужден закрыться
Трехгорная мануфактура опечатала корпус, где находится Beloque. Ресторан вынужден закрыться Вчера в 22:28
У фильма «Множественные святые Ньюарка», приквела «Клана Сопрано», может появиться сиквел Вчера в 22:16
«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании временно не будут летать над Афганистаном Вчера в 21:20
Москва заняла предпоследнее место в рейтинге спортивных городов России Вчера в 21:08
Хэнк Хилл из «Царя горы» стал мемом на все случаи жизни. Все из‑за своего злобного смеха Вчера в 20:49
«Госуслуги» разослали предупреждение об опасности вейпа и болезни EVALI Вчера в 20:43
Бойкот Джонни Деппа, спектакль про Ильназа Галявиева и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
Лил Уэйн рассказал о попытке самоубийства в подростковом возрасте Вчера в 20:06
В Перми взорвался электросамокат и разрушил стену в квартире. Владелец попал в реанимацию Вчера в 19:53
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол Вчера в 19:18
Басист Саймон Гэллап ушел из группы The Cure. Он был ее частью 40 лет Вчера в 18:54
Британский студент застрял в Кабуле после захвата власти талибами. В Афганистане он был на каникулах Вчера в 18:45
Театр Российской армии представит спектакль про Ильназа Галявиева. Его сравнивают с Раскольниковым Вчера в 18:33
Две трети убитых россиянок стали жертвами домашнего насилия. Это сравнимо с показателями Африки Вчера в 18:21
Отключить рекламу

Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула одновременно 640 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:48

Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster, принадлежащий ВВС США, вывез из Афганистана сразу 640 человек. Об этом сообщил Defence One.

Самолет вылетел из Кабула и приземлился в Катаре. Изначально на борт не предполагалось брать столько пассажиров, однако местные жители прорвались на территорию аэропорта и самостоятельно залезли в самолет.

Экипаж принял решение не высаживать людей, а забрать их всех. Ранее подобный самолет уже перевозил столь значительное число людей: в 2013 году на Филиппинах из зоны действия тайфуна вывезли 670 человек.

В данный момент аэропорт Кабула находится под контролем американских военных. Это единственное место на территории Афганистана, откуда можно вылететь за пределы страны. Уехать после захвата власти радикальным движением «Талибан»* хотят тысячи человек.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить