Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула одновременно 640 человек

Самолет вылетел из Кабула и приземлился в Катаре. Изначально на борт не предполагалось брать столько пассажиров, однако местные жители прорвались на территорию аэропорта и самостоятельно залезли в самолет.

Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster, принадлежащий ВВС США, вывез из Афганистана сразу 640 человек. Об этом сообщил Defence One.

Экипаж принял решение не высаживать людей, а забрать их всех. Ранее подобный самолет уже перевозил столь значительное число людей: в 2013 году на Филиппинах из зоны действия тайфуна вывезли 670 человек.

В данный момент аэропорт Кабула находится под контролем американских военных. Это единственное место на территории Афганистана, откуда можно вылететь за пределы страны. Уехать после захвата власти радикальным движением «Талибан»* хотят тысячи человек.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.

