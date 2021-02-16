Правозащитники: жертв домашнего насилия в России в 20 раз больше, чем говорят в МВД

61% убийств женщин в 2018 году были совершены их партнерами или родственниками — это не менее 5 тыс. случаев, что в 20 раз превышает цифры из официальной статистики МВД. К таким выводам пришли участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений, который победил в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов «Прожектор-2021».

Авторы проекта проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по частям 1 и 2 статьи 105 УК («Убийство»), статье 107 («Убийство в состоянии аффекта») и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Из общего числа они отобрали по ключевым словам только те приговоры, в которых убитыми являлись женщины. Это около трети всех случаев. Затем исследователи вручную проанализировали более 500 приговоров и установили, в каких случаях речь шла о домашнем насилии, а в каких нет.

«Этих данных было достаточно, чтобы на их основе программа научилась определять относится дело к домашнему насилию или нет. Всего программа успела проанализировать более 2000 приговоров, в которых речь шла о преступлениях против женщин», — заявили участники проекта.

С помощью алгоритма они определили, что 61% убитых в России в 2018 году женщин стали жертвами домашнего насилия — это более 5 тыс. случаев из 8300. При этом, по данным МВД за тот год, лишь 253 женщины погибли во время семейно-бытовых конфликтов.

«Чувствуете разницу? 3% и 61%. Полученный нами 61% также совпадает со средним мировым уровнем, приведенным ООН. Например, в странах Европы он составляет 38%, а в странах Африки 69%. Россия никогда не участвовала в подобных международных исследованиях», — заключили исследователи.