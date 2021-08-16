Бежавший президент Афганистана вывез из страны крупную сумму денег наличными

Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны 15 августа, вывез с собой крупную сумму денег наличными. Часть из них не поместилась в вертолет, поэтому ее оставили в аэропорту Кабула.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского посольства Никита Ищенко.

По информации телеканала Kabul News, Гани пытался забрать с собой 5 млн евро с помощью трех транспортных средств, но их пришлось оставить прямо на взлетной площадке. По неподтвержденным данным, он остановился в Омане.

Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана на фоне взятия всей территории страны под контроль «Талибана»*. Кабул пал без боя, правительство Афганистана согласилось мирно отдать власть.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.