Россия откроет рейсы в Доминикану, Бахрейн, Молдавию и на курорты Египта с 9 августа

С 9 августа Россия откроет авиасообщение с Доминиканой, Бахрейном, Молдавией, а также курортами Египта — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на оперативный штаб.

В египетские города будут летать пять самолетов из Москвы в неделю. В молдавскую столицу Кишинев запустят три еженедельных рейса. Трижды за неделю из российской столицы можно будет вылететь в доминиканские Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата.

Кроме того, запланированы по два рейса в неделю по маршруту Москва — Манама (Бахрейн). Планируется также увеличить число рейсов из Москвы в сирийский Дамаск — с одного до трех в неделю.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиянам по прилету в Бахрейн необходимо сделать ПЦР-тест, дождаться в самоизоляции результатов, а затем сдать аналогичный тест еще дважды.

В Доминикане путешественникам не понадобятся ПЦР-тесты, но туристам выборочно могут провести дыхательные экспресс-тесты. В Молдавию можно приехать без ПЦР-теста, но тогда придется провести две недели на карантине. Египет запрашивает ПЦР-тест или сертификат о полной вакцинации, действительный не мене 14 дней.