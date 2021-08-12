перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Martin Lopez/Pexels В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям
В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям 15:22
Уилл Смит, Адам Драйвер и Мэтт Деймон: главные претенденты на «Оскар-2022» 15:03
Красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров 14:59
Среди москвичей, проголосовавших на выборах онлайн, разыграют 20 квартир и 100 автомобилей 14:22
Аудиогиды расскажут интересные факты о спальных районах Москвы 13:07
В московских парках появились аудиоквесты. Их разработали МХТ Михаила Зыгаря и «Яндекс.Музыка» 12:54
«Яндекс.Карты» Опухлики, Глубокие Лужи и Шуточкино: «Яндекс.Карты» изучили названия российских населенных пунктов
Опухлики, Глубокие Лужи и Шуточкино: «Яндекс.Карты» изучили названия российских населенных пунктов 11:55
Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года 11:51
В России выявили рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки — 808 11:43
Невзорова ударил православный активист, обвинив его в оскорблении чувств верующих 10:42
На Камчатке утонул вертолет с туристами. Восемь человек пропали без вести 10:28
David Edelstein/Unsplash Япония смягчит карантинные меры для приезжающих из Москвы
Япония смягчит карантинные меры для приезжающих из Москвы 9:32
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет на Amazon Prime Video 15 октября 3:24
WhatsApp научился копировать данные с iOS-гаджетов на устройства, работающие на Android 2:46
Украинский студент доказал, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих людей на фото 2:04
Netflix показал трейлер финального сезона «Люцифера» 1:15
theartsmuseum/Instagram Пушкинский музей представил плейлисты для разных своих залов
Пушкинский музей представил плейлисты для разных своих залов 0:10
Ученые: человеческая деятельность привела к вымиранию не менее 469 видов птиц Вчера в 23:21
Вышел первый трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли Вчера в 22:59
Убийство из страха: экспертиза по делу сестер Хачатурян подтвердила жестокость отца Вчера в 22:37
Отключить рекламу

Красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:59

В Красноярском крае советник губернатора Андрей Агафонов назвал жителей региона, жалующихся на смог от пожаров, «ноющей кучей дерьма». Он опубликовал пост у себя в фейсбуке, но вскоре его удалил. Внимание на это обратил телеграм-канал «Борус», скриншот публикации есть в распоряжении редакции «Тайга.инфо».

«Я почитал комменты в инстаграме [олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея] Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой‑то плаксивый сброд», — говорилось в посте Агафонова.

Ранее Ягудин написал в инстаграме, что посетил Красноярск, но не заметил смога. По данным «Боруса», красноярцы начали оставлять возмущенные комментарии под постом фигуриста. Позже Ягудин объяснил, что не ощущал запах гари, потому что находился в центре Красноярска, и признал, что «совершил глупость», не проанализировав масштаб проблемы со смогом.

«На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы. После мероприятия мне прислали фотографии, и я их выложил без какой‑либо задней мысли. Фотографии я никогда не фотошоплю. Что прислали, то и выложил. <…> Травля в XXI веке стала самой ужасной штукой современности. Многих доводят до суицидов, нервных срывов. <…> Но я спокойно к этому отношусь», — сказал Ягудин.

Агафонов позже рассказал корреспонденту Mash, что назвал «ноющей кучей дерьма» не красноярцев, а людей, которые пишут такие комментарии. «Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как‑то не очень развиты», — заявил журналисту советник губернатора.

Также он рассказал порталу NGS24.ru, что это администрация фейсбука удалила его пост и забанила профиль Агафонова на месяц.

В Красноярском крае с начала августа наблюдается задымленность из‑за пожаров в Якутии. В Красноярске с 8 по 11 августа действовал режим «черного неба», из‑за задымленности в регионе задерживаются авиарейсы.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Тайга.инфо
Новосибирский городской сайт
Люди
Андрей Агафонов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить