Красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров

В Красноярском крае советник губернатора Андрей Агафонов назвал жителей региона, жалующихся на смог от пожаров, «ноющей кучей дерьма». Он опубликовал пост у себя в фейсбуке, но вскоре его удалил. Внимание на это обратил телеграм-канал «Борус», скриншот публикации есть в распоряжении редакции «Тайга.инфо».

«Я почитал комменты в инстаграме [олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея] Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой‑то плаксивый сброд», — говорилось в посте Агафонова.

Ранее Ягудин написал в инстаграме, что посетил Красноярск, но не заметил смога. По данным «Боруса», красноярцы начали оставлять возмущенные комментарии под постом фигуриста. Позже Ягудин объяснил, что не ощущал запах гари, потому что находился в центре Красноярска, и признал, что «совершил глупость», не проанализировав масштаб проблемы со смогом.

«На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы. После мероприятия мне прислали фотографии, и я их выложил без какой‑либо задней мысли. Фотографии я никогда не фотошоплю. Что прислали, то и выложил. <…> Травля в XXI веке стала самой ужасной штукой современности. Многих доводят до суицидов, нервных срывов. <…> Но я спокойно к этому отношусь», — сказал Ягудин.

Агафонов позже рассказал корреспонденту Mash, что назвал «ноющей кучей дерьма» не красноярцев, а людей, которые пишут такие комментарии. «Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как‑то не очень развиты», — заявил журналисту советник губернатора.

Также он рассказал порталу NGS24.ru, что это администрация фейсбука удалила его пост и забанила профиль Агафонова на месяц.

В Красноярском крае с начала августа наблюдается задымленность из‑за пожаров в Якутии. В Красноярске с 8 по 11 августа действовал режим «черного неба», из‑за задымленности в регионе задерживаются авиарейсы.