В Турции разбился пожарный самолет. Погибли пятеро россиян

На юго-востоке Турции потерпел крушение самолет типа «Бериев-200», тушивший пожары. В результате падение погибли пятеро российских военнослужащих и три турецких гражданина, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
По информации агентства Anadolu, самолет не справился с управлением при заходе на посадку в районе провинции Адана. Минобороны направило в страну комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.
Разбившийся Бе-200 находился на балансе управления лесным хозяйством Турции. ТАСС сообщает, что самолет не принадлежит МЧС России. В июле Минобороны заявляло, что в страну отправился Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.
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