В Турции разбился пожарный самолет. Погибли пятеро россиян

На юго-востоке Турции потерпел крушение самолет типа «Бериев-200», тушивший пожары. В результате падение погибли пятеро российских военнослужащих и три турецких гражданина, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По информации агентства Anadolu, самолет не справился с управлением при заходе на посадку в районе провинции Адана. Минобороны направило в страну комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.