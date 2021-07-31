Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия из‑за лесных пожаров. Постояльцев отелей эвакуируют

По меньшей мере в огне погибли шесть человек. В городе Манавгат сообщается о 400 пострадавших, в больницах Мармариса — 159 жертв стихии. На данный момент из 98 очагов возгораний локализованы 88.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной бедствия пять южных провинций — это Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие. На юге страны продолжают бушевать лесные пожары, передает «Аль-Джазира».

По информации ТАСС, постояльцев из трех пятизвездочных отелей в Бодруме эвакуировали. Днем ранее с помощью лодок эвакуировали туристов из отеля «Титаник», позже они вернулись в свои номера. В Анталье эвакуация не проводилась.

Турецкие власти выделят 50 млн лир (около 6 млн долларов) на экстренные меры по устранению ущерба от пожаров. Пострадавших освободили от налогов и выплат по кредитам, а малому бизнесу предложен кредит с нулевой процентной ставкой.

Во время пресс-конференции Эрдоган заявил, что одной из версий происхождения пожаров является диверсия. До этого Анкара уже обвиняла в поджогах Рабочую партию Курдистана.