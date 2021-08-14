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Создатели «Южного Парка» купили обанкротившийся ресторан Casa Bonita, появлявшийся в мультсериале

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:28

Авторы «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун сказали губернатору штата Колорадо Джареду Полису, что купили мексиканский ресторан Casa Bonita, который был на грани закрытия. Заведению, которому посвятили целый эпизод в 2003 году, пришлось закрыться из‑за пандемии коронавируса.

Casa Bonita — последний работающий ресторан, принадлежащий сети Summit Family Restaurants. Из‑за распространения «Дельта»-штамма общепит не смог открыться, а его владелец подал на банкротство — выручка от сувенирного магазина и туристических экскурсий не смогла покрыть долг в 4,4 млн долларов.

Под управление Паркера и Стоуна ресторан в городе Лейквуде перейдет после завершения разбирательств с долгами. Сумма сделки не уточняется. Создатели мультсериала рассчитывают на потенциал этого места и планируют привести меню в порядок — еда, по словам губернатора штата, «могла бы быть немного лучше».

Casa Bonita получил всемирную известность после эпизода про день рождение Кайла Брофловски. Когда Эрик Картман, большой поклонник мексиканского ресторана, узнал, что его нет в списке гостей, он ищет способы попасть на праздник в Casa Bonita. В других сериях персонажи также часто упоминают заведение.

Ранее стало известно, что Трей Паркер и Мэтт Стоун получат 900 млн долларов за продолжение «Южного Парка». Мультсериал продлили до 30 сезона и заказали 14 анимационных фильмов по нему.

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