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«Южный Парк» продлили до 2027 года и заказали 14 фильмов по нему. Авторы получат 900 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:26

Создатели «Южного Парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер подписали новое соглашение с корпорацией ViacomCBS на 900 млн долларов — это одна из самых дорогих сделок в истории телевидения. Об этом пишет Bloomberg.

Мультсериал продлили до 2027 года, а по договору авторам предстоит сделать еще как минимум 6 сезонов. Студия собирается выпустить 14 полных метров по вселенной «Южного Парка» и ввести в них новых персонажей — другие подробности пока что неизвестны. Первый фильм выйдет в конце года на стриминге Paramount+.

В планах также видеоигра и документальный фильм о франшизе. Создатели «Южного Парка» в поисках специалиста по технологии deepfake, который поучаствует в производстве некоего проекта.

Более того, Стоун и Паркер получили 50% прав на показ «Южного Парка» в интернете — теперь их доля оценивается более чем в миллиард долларов. Сейчас права на показ мультсериала принадлежат до 2023 года HBO Max — будущему конкуренту ViacomCBS на стриминговом рынке, ведь в корпорации готовятся к запуску своего онлайн-кинотеатра.

На телевидении «Южный Парк» начали показывать в 1997 году. К сегодняшнему дню это второй по продолжительности американский анимационный сериал после «Симпсонов».

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