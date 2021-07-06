Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выдвинулся в Госдуму

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Сегодня сдал документы в избирком. Принял решение идти самовыдвиженцем в Госдуму по 70 округу, на котором раньше был избран депутатом Государственной Думы мой отец», — поделился Антон Фургал.

В аккаунте региональной избирательной комиссии появился пост, в котором уточняется, что Фургал выдвинулся по округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ». Для регистрации ему необходимо предоставить 15 433 подписей избирателей.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает.

После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов. Изначально митингующие требовали только того, чтобы Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В январе этого года мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку бывшего главы региона.