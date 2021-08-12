На аукцион выставят одиннадцать картин Пикассо стоимостью более 100 млн долларов

Одиннадцать картин Пабло Пикассо, которые 20 лет украшали ресторан в Лас-Вегасе, выставят на аукцион Sotheby’s в октябре этого года. Об этом сообщает издание CNN.
«Это энциклопедическая коллекция работ Пикассо, включающая работы с 1917 по 1969 год, то есть практически всю его карьеру», — сказала по телефону Брук Лэмпли, председатель Sotheby’s.
Среди работ — «Женщина в оранжевом берете и меховом воротнике». Это масляный портрет молодой французской модели Мари-Терезы Вальтер, с которой у художника был многолетний роман. Картину оценивают в 20-30 млн долларов.
«Я люблю период Марии-Терезы, потому что это самый необычно искренний и романтический период в карьере Пикассо», — отметила Лэмпли.
Все выставленные предметы искусства ранее принадлежали компании MGM Resorts, которая владеет курортами Лас-Вегаса.
Помимо картин на аукцион выставят керамическое изделие. Какое именно, пока неизвестно.
Торги будут приурочены к 140-му дню рождению Пикассо. Посетить мероприятие можно будет с 23 по 25 октября.
Ранее на аукционе Sotheby’s продали картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности» за 29,4 млн долларов. Международный руководитель отдела импрессионизма Хелена Ньюман отметила, что «Умиротворенные напряженности» — «великий шедевр абстракционизма, одна из важнейших работ Кандинского, появлявшихся на аукционе за последние 10 лет».