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На аукционе Sotheby’s продали картину Кандинского за 29,4 млн долларов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

На аукционе Sotheby’s продали картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности». Ее стоимость составила 21,2 млн фунтов, или 29,4 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС.

Полотно было написана в 1937 году. Изначально его приобрел друг художника, американский меценат Соломон Гуггенхайм. Картина находилась в собрании музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке вместе с примерно 150 другими работами Кандинского.

В 1964 году «Умиротворенные напряженности» выставили на аукцион — там его купил частный коллекционер. Более полувека картина находилась в его собственности. Перед продажей на Sotheby’s полотно выставили в галереях Нью-Йорка, Дубая, Гонконга, Тайбея и Лондона.

Международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby’s Хелена Ньюман отметила, что «Умиротворенные напряженности» — «великий шедевр абстракционизма, одна из важнейших работ Кандинского, появлявшихся на аукционе за последние 10 лет».

«Если и существует творческий союз, ознаменовавший связь между изобразительным искусством и музыкой, то это, пожалуй, дружба между Кандинским и композитором Арнольдом Шёнбергом (1874-1951, представитель музыкального экспрессионизма) в начале ХХ века. Картина „Умиротворенные напряженности“ преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского», — рассказала специалист.

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