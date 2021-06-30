На аукционе Sotheby’s продали картину Кандинского за 29,4 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продали картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности». Ее стоимость составила 21,2 млн фунтов, или 29,4 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС.
Полотно было написана в 1937 году. Изначально его приобрел друг художника, американский меценат Соломон Гуггенхайм. Картина находилась в собрании музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке вместе с примерно 150 другими работами Кандинского.
В 1964 году «Умиротворенные напряженности» выставили на аукцион — там его купил частный коллекционер. Более полувека картина находилась в его собственности. Перед продажей на Sotheby’s полотно выставили в галереях Нью-Йорка, Дубая, Гонконга, Тайбея и Лондона.
Международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby’s Хелена Ньюман отметила, что «Умиротворенные напряженности» — «великий шедевр абстракционизма, одна из важнейших работ Кандинского, появлявшихся на аукционе за последние 10 лет».
«Если и существует творческий союз, ознаменовавший связь между изобразительным искусством и музыкой, то это, пожалуй, дружба между Кандинским и композитором Арнольдом Шёнбергом (1874-1951, представитель музыкального экспрессионизма) в начале ХХ века. Картина „Умиротворенные напряженности“ преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского», — рассказала специалист.