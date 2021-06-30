На аукционе Sotheby’s продали картину Кандинского за 29,4 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продали картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности». Ее стоимость составила 21,2 млн фунтов, или 29,4 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС.

Полотно было написана в 1937 году. Изначально его приобрел друг художника, американский меценат Соломон Гуггенхайм. Картина находилась в собрании музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке вместе с примерно 150 другими работами Кандинского.

В 1964 году «Умиротворенные напряженности» выставили на аукцион — там его купил частный коллекционер. Более полувека картина находилась в его собственности. Перед продажей на Sotheby’s полотно выставили в галереях Нью-Йорка, Дубая, Гонконга, Тайбея и Лондона.