В московских парках появились аудиоквесты. Их разработали МХТ Михаила Зыгаря и «Яндекс.Музыка»

«Яндекс.Музыка» и «Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря запустили семейные аудиоквесты в столичных парках. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Яндекса».

Для участия в квесте нужно лишь скачать мобильное приложение «Яндекс.Музыки» и надеть наушники. Первое аудиопутешествие с детективным сюжетом «Побег из фонтана» уже появилось на сервисе. Оно посвящено статуе «Девушка с веслом», которая исчезла из парка Горького в 30-х годах.

Позже все желающие смогут поучаствовать в космическом квесте в парке «Сокольники» и музыкальном приключении в саду «Эрмитаж». Новые задания будут выходить раз в несколько месяцев.

Авторами проекта для взрослых и детей стали организатор фестиваля независимых детских театров Юрий Алесин, режиссер и директор «Мобильного художественного театра» Алексей Киселев, детский режиссер Александра Ловянникова и поэтесса Маша Рупасова.

В 2019 году Михаил Зыгарь основал проект МХТ, в приложении которого можно послушать спектакли, например «Мастер и Маргарита» и «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым».

По задумке пользователь должен ходить по заданному маршруту и слушать голоса героев в наушниках, тексты которых соотносятся с городскими декорациями. Это можно сделать и в домашних условиях, но тогда, по словам авторов, пропадет ощущение погружения в происходящее.