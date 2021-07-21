Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков»

Трейлер начинается с ностальгических черно-белых кадров оригинальной команды «Чудаков» под песню Джонни Кэша «We’ll Meet Again». В это время на экране появляется белая надпись, где говорится: «Когда вы в последний раз собирались со старыми друзьями, чтобы посмеяться над своими задницами?».

Кинокомпания Paramount опубликовала первый трейлер фильма «Чудаки навсегда». Он станет четвертой по счету частью франшизы про Джонни Ноксвилла и его компанию. На российские экраны лента выйдет уже 14 октября.

После кадров-воспоминаний показали фрагменты новых трюков команды. «Сотрясения мозга — это не очень хорошо, но пока они у тебя до 50 лет, это круто. А Ноксвиллу 49. Так что мы в порядке», — сказал Стив-О.

Среди новых безбашенных трюков можно увидеть, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо арахнофоба Бэма Марджера, бык нападает на Ноксвилла, взрывающийся унитаз — и это не весь список испытаний «Чудаков».

«Вечно молодые и все еще сумасшедшие на всю голову», — говорится в описании фильма.

В фильме снялись участники старых «Чудаков» Джонни Ноксвилл, Стив-О, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Престон Лэси, Эрен Макгихи и Дэйв Инглэнд. Кроме Райана Данна, который погиб в автокатастрофе в 2021 году.

Новые актеры — Шон Макинерни, Джаспер Долфин и Зак Гольмс, а также приглашенные звезды — комик Эрик Андре, скейтбордист Тони Хоук, рэперы Machine Gun Kelly и Tyler, the Creator, баскетболист Шакил О’Нил и многие другие. Режиссером шоу стал Джефф Треймейн, который снимал все фильмы франшизы.

18 февраля этого года студия Paramount уволила одного из главных участников «Чудаков» Бэма Марджера за пьянство. Он выложил несколько видео, в которых призывал зрителей бойкотировать картину и обвинял продюсеров в краже его идеи. На следующий день все ролики были удалены.