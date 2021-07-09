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Продолжение «Ведьмака» выйдет на Netflix в декабре. А мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка» — в августе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:22

Создатели сериала «Ведьмак» объявили дату выхода второго сезона шоу на конференции WitcherCon. Он появится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.

Всего выйдет восемь эпизодов: «Крупица истины», «Каэр Морхен», «Что утеряно», «Реданская разведка», «Повернись спиной», «Близкий друг», «Волет Мейр» и финальный эпизод, название которого пока не раскрывают. Авторы шоу представили новый тизер сезона.

Второй сезон «Ведьмака» расскажет о взаимоотношениях Геральта и Цири после их первой встречи друг с другом. Кроме того, зрители увидят, как Цирилла обучается ведьмачьему ремеслу. Часть событий пройдет в крепости Каэр Морхен — ее впервые показали на конференции.

Шоураннер проекта Лорен Хиссрик рассказала, что в новых сериях появятся наставник Геральта Весемир, начальник реданской разведки Дийкстра и настоятельница храма Мелитэле Нэннеке. Также на WitcherCon показали ролики о закулисье шоу.

Кроме того, на Netflix выйдет еще один проект по мотивам романов Анджея Сапковского — анимационная лента «Ведьмак: Кошмар волка». Посмотреть ее можно будет уже 23 августа. Мультфильм станет «связующим звеном» между первым и вторым сезонами сериала.

События «Ведьмака: Кошмара волка» развернутся задолго до действий «Ведьмака». Центральным героем мультфильма станет наставник Геральта Весемир.

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