Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ. Об этом сообщает «Дождь».

По словам прокурора, что политик обязан был избавиться от иностранных активов и закрыть зарубежные компании перед тем, как баллотироваться в Госдуму.

«Полагаю, что оспариваемое решение Центральной избирательной комиссии является законным и обоснованным», — сказала она.

24 июля ЦИК исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ из‑за его «владения иностранными финансовыми инструментами».

Решение приняли после заявления бывшей жены политика о наличии у него незадекларированных акций компании Bonto в Белизе. Грудинин отрицает наличие каких‑либо активов за границей, утверждая, что не владеет долей компании с 2019 года из‑за закрытия.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов поддержал политика и назвал его исключение «незаконным и неправовым решением».

Выборы депутатов Государственной Думы начнутся 17 сентября и завершатся в единый день голосования 19 сентября.