ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центризбирком исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отказ Грудинину объяснили его «владением иностранными финансовыми инструментами». Остальных кандидатов КПРФ в количестве 344 человек зарегистрировали.

Решение приняли после слов бывшей жены Грудинина Ирины о том, что у него есть незадекларированные акции компании Bonto в Белизе. О намерениях ЦИКа не разрешить баллотироваться в Госдуму стало известно утром 24 июля.

Сам Грудинин отрицает наличие каких‑либо активов и счетов за рубежом. Он утверждает, что не владеет компанией с 2019 года, поскольку ее закрыли, а предоставленные Генпрокуратурой документы, как он говорит, не из Белиза.

В КПРФ политика поддержали. Лидер партии Геннадий Зюганов назвал исключение Грудинина из первой тройки списка на выборы «незаконным и неправовым решением». Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила о возможности обжаловать решение в суде.

В нарушениях Грудинина подозревали перед президентскими выборами в 2018 году. Тогда у него «было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года», но проверка оснований для выбывания из гонки не нашла.

Закон требует от кандидатов на место в Госдуме закрытия иностранных счетов и вывода средств и ценностей из иностранных банков.