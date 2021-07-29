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Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру. В его шутке нашли признаки оскорбления русских

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Московская полиция вручила стендап-комику Идраку Мирзализаде повестку о явке в прокуратуру. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Пятого канала, психолого-лингвистическая экспертиза выявила в монологе комика признаки унижения группы лиц по национальному признаку и пропаганды неполноценности русских.

Телеграм-канал 112 пишет, что Мирзализаде вменяют нарушение статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По ней комику может грозить штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или до пятнадцати суток административного ареста. Пятый канал считает, что речь об уголовной статье с тем же названием. По ней максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Поводом для разбирательства стали высказывания Мирзализаде в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны», вышедшем 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес Мирзализаде стали поступать угрозы. 25 июня стендапера в центре Москвы избили два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

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