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В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:10

Министерство образования Беларуси исключило из учебной программы по литературе для 11-го класса произведения Владимира Набокова, Александра Солженицына и Светланы Алексиевич. На это обратил внимание один из местных преподавателей, передает «Медиазона.Беларусь».

В утвержденной 21 июня программе для изучения роли диссидентской литературы школьникам предлагается прочесть лишь книги Виктора Некрасова. До этого в списке значились произведения Набокова и Солженицына — на изучение его повести «Один день Ивана Денисовича» в программе выделялось 3 часа.

Кроме того, в списке «Русскоязычная литература Беларуси» раньше была книга лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новую программу это произведение не попало.

Светлана Алексиевич после протестов в Беларуси летом 2020 года вошла в президиум Координационного совета оппозиции республики. Позже Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело по факту создания организации, а Алексиевич вызвали на допрос в СК. В прошлом сентябре она покинула Беларусь.

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