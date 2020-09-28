Светлана Алексиевич покинула Беларусь

Лауреат Нобелевской премии по литературе и член президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич уехала из Беларуси. Об этом пишет TYT.by со ссылкой на помощницу писательницы.

Алексиевич уехала в Германию — по словам помощницы, ее отъезд не связан с политикой.

«Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из‑за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия» — рассказала помощница писательницы Татьяна (ее фамилия не раскрывается).

Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский — последние из семи членов президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, оставшиеся на свободе. 20 августа генпрокуратура страны объявила, что создание и деятельность КС направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси — публичные призывы к захвату государственной власти или совершения действий, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

С 9 августа в стране продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.