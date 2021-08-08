В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 866 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 546 заражений больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2235 до 2761 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 447 750. За последние сутки выздоровели 15 669 человек, за все время — 5 755 507. За сутки умерли 787 пациентов, за весь период —164 881.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 200,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,2 млн), на втором — Индия (31,8 млн), на третьем — Бразилия (20 млн).