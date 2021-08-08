В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 866 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 546 заражений больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2235 до 2761 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.