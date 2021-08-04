ОБСЕ решила не отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не станет направлять наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом говорится в ее заявлении.

Свое решение организация объяснила ограничениями со стороны российских властей. Из‑за «санитарно-эпидемиологической ситуации» в стране Москва разрешила Парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направить на выборы не более 10 и 50 наблюдателей соответственно.

В ОБСЕ подчеркнули, что для эффективного и достоверного наблюдения на выборах организация должна сама определять количество наблюдателей. До этого БДИПЧ рекомендовало развернуть усиленную миссию по наблюдению за выборами, отправив 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Также в организации отметили, что российские власти не дали достаточных разъяснений, почему для борьбы с распространением коронавируса нужно ограничить миссию наблюдателей.

Наблюдатели ОБСЕ присутствовали на всех общенациональных выборах в России с 1993 года.