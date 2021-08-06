«Я разучилась любить»: Alizade выпустила дебютный EP «Molly Mo Music»

Рэп-исполнительница Alizade выпустила свой первый EP «Molly Mo Music». В нем смешаны совершенно разные музыкальные стилистики, а также сочетания R&B, хип-хопа и попа.

На пластинке вышло 5 треков совершенно разного настроения. В песне «А о и и э и а» на фит залетел рэпер Vacio, а в «Разучилась любить» Big Baby Tape признался Alizade в любви.

«Это именно та музыка, слушая которую тебе хочется искренне любить окружающих и иначе смотреть на жизнь. „Molly Mo Music“ — это некий микс и соединение всего того, чем я живу и что помогает мне чувствовать себя на своем месте. Данный EP — знакомство со вселенной Alizade — легкая музыка с софт-звучанием, контрастирующая с образом bad bitch», — рассказала певица.