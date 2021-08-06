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«Я разучилась любить»: Alizade выпустила дебютный EP «Molly Mo Music»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

Рэп-исполнительница Alizade выпустила свой первый EP «Molly Mo Music». В нем смешаны совершенно разные музыкальные стилистики, а также сочетания R&B, хип-хопа и попа.

На пластинке вышло 5 треков совершенно разного настроения. В песне «А о и и э и а» на фит залетел рэпер Vacio, а в «Разучилась любить» Big Baby Tape признался Alizade в любви.

«Это именно та музыка, слушая которую тебе хочется искренне любить окружающих и иначе смотреть на жизнь. „Molly Mo Music“ — это некий микс и соединение всего того, чем я живу и что помогает мне чувствовать себя на своем месте. Данный EP — знакомство со вселенной Alizade — легкая музыка с софт-звучанием, контрастирующая с образом bad bitch», — рассказала певица.

Alizade получила известность в 2018 году после фита с Big Baby Tape на треке «Trap Medals». В 2020 году певица принимала участие в совместных записях с Anikv и Vacio, а теперь выпустила свой полноценный EP.

Ранее девушка обвинила ведущего Studio 21 Сэма Адегбие в сексизме. По ее словам, тот повел себя в отношении нее «токсично, колко и язвительно».

Позже Сэм извинился перед Alizade в сторис и предложил девушке «больше никогда не видеться в жизни». «Мы друг друга не понимаем. Желаю тебе всего хорошего, обнял», — написал он.

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