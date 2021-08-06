Певица Alizade обвинила ведущего Studio 21 Сэма Адегбие в сексизме. По словам девушки, тот повел себя в отношении нее «токсично, колко и язвительно». Об этом артистка написала в инстаграме.

Она заявила, что пребывает «в неприятном шоке от того, что могут себе позволить люди, имеющие какой‑либо вес и право голоса в медиапространстве». Alizade отметила, что Адегбие советовал ей «уехать обратно в свою страну» и вел себя «не по-человечески».

«Говорить девушкам о том, что им необходимо смотреть в пол, когда они разговаривают с „мужчинами“, показатель абсолютной тупости и неуважения к собеседнику. И я полностью не согласна с его фразой, цитирую, „есть люди и есть женщины“. Иметь такую позицию в наше время — позор», — сказала певица.

Alizade призналась, что ведущий оставлял нелицеприятные комментарии о ее владении русским языком и продемонстрировал свое двуличие. По мнению артистки, «люди, которые не понимают, что говорят и не видят границ своего двуличия, не должны вести прямые эфиры и подавать такой пример молодежи».

Певица предложила Адегбие выйти вместе с ней в прямой эфир в инстаграме и «в такой же форме отстаивать свои убеждения». «Раз ты мужчина и это твоя позиция, то стой до конца в ответе за свои слова. А нам, девочки, думаю, будет интересно узнать, как нужно жить „среди людей и женщин“», — написала она.

Сэм извинился перед Alizade в сторис и предложил девушке «больше никогда не видеться в жизни». «Мы друг друга не понимаем. Желаю тебе всего хорошего, обнял», — написал он.

Также он обратился ко «всем селебрити из России» и попросил не втягивать его в скандалы. «Все это полная чушь само собой, но нужно будет посмотреть, как пиар-команда артиста старается разогнать цирк. Зато я теперь знаю, что еще жестче буду фильтровать, с кем из вас даже здороваться», — добавил ведущий.