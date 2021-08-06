Ведущий «Первого канала» отказался извиняться за насмешки над трансгендерной участницей Олимпиады

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев не станет извиняться за пародию на трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Об этом он сообщил «Газете.ru».

«Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного. У меня с МОК (Международный олимпийский комитет) никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал», — заявил Кузичев.

Он отметил, что никогда не извиняется за шутки, и со стороны МОК «никаких санкций» не ожидает.

Ранее Кузичев появился в эфире шоу «Время покажет» в парике с косичками и насмехался над Хаббард. Он также назвал трансгендерных персон «психопатами» и предлагал лечить их у психиатров. В другом выпуске передачи депутат Госдумы Петр Толстой назвал представителей ЛГБТ «извращенцами».

Еще один депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» назвал участие ЛГБТ-спортсменов в Олимпиаде «извращением и пошлостью».

«Мы против всей этой грязи и извращений, категорически против, — сказал он, указывая на экран, на котором была тяжелоатлетка Лорел Хаббард. — Мы противостоим этой мерзости». Также он использовал оскорбительное слово, которое в России используют применительно к геям.

МОК в ответ на это потребовал объяснений от Первого канала и «России 1». В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации.

Лорел Хаббард стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в Олимпиаде. Она выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она не смогла выполнить ни одной успешной попытки на соревнованиях и досрочно завершила выступление в финале.