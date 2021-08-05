На «Первом канале» и «России 1» оскорбили ЛГБТ-олимпийцев. МОК потребовал объяснений

Гости российских ток-шоу «60 минут» и «Время покажет» высказались в оскорбительном ключе об участниках Олимпийских игр — гомосексуальном прыгуне в воду Томе Дейли из Великобритании и трансгендерной штангистки Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Это возмутило МОК.

В интервью телеканалу «Би-би-си» представитель комитета сообщил, что МОК связался с руководством одного из телеканалов, показавших ток-шоу («Россия 1» и «Первый канал»), чтобы выразить свою озабоченность ситуацией.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх», — подчеркнул он, добавив, что МОК прилагает усилие по чествованию разнообразия атлетов. В частности, в Токио появился центр гостеприимства ЛГБТ Pride House.

«Мы приветствуем тот факт, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр», — заявил представитель МОК.

Ведущие и участники российских телепрограмм, очевидно, не согласны с МОК. 26 июля в эфире шоу «60 минут» на «России 2» депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал ЛГБТ-олимпийцев «гомиками». Также он использовал слово «мразь» в своей речи.

«Мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень», — заявил он. Ведущая шоу Ольга Скабеева не пыталась прервать оскорбления.

Еще менее корректно повел себя ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев. В тот же день он появился в эфире в парике, напоминающем прическу Лорел Хаббард. Он насмехался над трансгендерными людьми и называл их «психопатами».