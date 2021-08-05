Студентки ВШЭ заявили о харассменте со стороны преподавателя. Его не уволили, хотя обещали

Четыре студентки Высшей школы экономики с направления «Востоковедение» заявили о харассменте со стороны преподавателя-китаиста Максима Целуйко. Об этом передает издание Doxa со слов девушек.

Студентки рассказали, что с начала 2020 года Целуйко заводил неформальное общение с ними, звал в кино и к себе домой, «писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом». У издания есть скриншоты переписок с ним в телеграме.

Летом того же года учащиеся обратились в деканат, а после встречались с администрацией вуза и четыре раза передали о пережитом опыте. Также состоялась очная ставка с самим Целуйко, на которой обвинения он отрицал, а слова студенток называл ложью.

На этих встречах присутствовал проректор Евгений Артемов, ответственный за безопасность в «Вышке». В аудиозаписях разговора, имеющихся в распоряжении Doxa, он обещает поставить преподавателя под постоянный контроль и не допустить ему встречаться со студентками. Артемов также просит девушек донести сведения до других студентов через «сарафанное радио» — оно «работает очень сильно».

«Жизнь на этом не заканчивается, она будет продолжаться. <…> У вас никакой трагедии нет, не забывайте, главное, чтобы все ваши родители и близкие друзья были живы и здоровы, больше ничего не нужно», — завершил одну из встреч Артемов.

Студенткам пообещали уволить Целуйко до наступления 2021 года, но в июле в вузе сообщили, что он продолжает работать по контракту как штатный сотрудник. Еще в марте руководство «Вышки» отказывалось продлевать с ним контракт после жалоб на домогательства студентки Даши.