ВШЭ не продлит контракт с преподавателем после домогательств к студенткам

Высшая школа экономики не станет продлевать контракт с преподавателем Максимом Целуйко после жалоб студенток на домогательства. Причина расторжения не будет прописана в личном дело Целуйко, поскольку, по мнению руководства, домогательства не отменяют его профессиональных качеств. Историей поделилась студентка по имени Даша в группе «Я боюсь сказать» в «Вконтакте».

Она рассказала, что Целуйко вел у нее пары с первого курса. Они начали общаться после небольшого интервью в рамках задания по БЖД — общение воспринималось Дашей как поддержка и желание помочь, но потом «стало уходить совершенно в иное русло». Преподаватель стал приглашать ее «обсудить литературу в неформальной обстановке», и после отказа прекратил настойчивые попытки сблизиться — лишь иногда делал комплименты ее внешности.

На 4 курсе Целуйко написал девушке сообщение, в котором интересовался ее учебой, но резко перешел на тему личной жизни. «Даша, может вам вовсе и не нужно мужское внимание, может вам надо, чтобы я посадил вас к себе на колени и сказал: Даша, ты такая красивая, что аж член стоит» — написал он. По словам студентки, ее одолевали «смешанные» чувства — «хотелось прекратить все намеки и „подкаты“ с его стороны, но в то же время не хотелось обижать».

Зная, что она не единственная, к кому приставал мужчина, она объединилась с другими пострадавшими и пожаловалась в деканат. «Оказалось, управление безопасности вообще столкнулось с таким кейсом впервые и полностью поддерживало меня и других девушек, все старались на встречах все же как можно корректнее формулировать и задавать вопросы, сразу встали на нашу сторону и никоим образом не пытались искать какие‑то дыры в наших историях дабы все замять. Сам сотрудник управления безопасности говорил нам, что доведет дело до конца и сделает все, что от него лично зависит, чтобы его уволили», — рассказала девушка об изначальной позиции вуза. Впечатления от общения с администрацией девушка назвала «положительными».

Сам Максим Целуйко все обвинения отрицает. После проверки руководство ВШЭ заявило, что «университет не может терять ценных сотрудников, каким является Целуйко М. С.». Также вуз сослался на недостаток доказательств.

«Увольнение, пусть даже и по истечении договора, санкция достаточная, но уволить надо с рекомендацией или соответствующей пометкой, чтобы он не смог больше преподавать. Это не тот человек, который вообще должен приближаться к студентам», — считает Даша.

Случаи домогательств со стороны преподавателей становились публичными и в МГУ. Например, в мае 2020 года студентка потребовала уволить пристававшего к ней профессора и раскрыла детали их переписки. Преподаватель долгое время общался с ней по электронной почте и в мессенджерах.

После этого в вузе появился проект «Скажи громко», созданный шестью активистками, для поддержки пострадавших от харассмента студенток. «Афиша Daily» поговорила с ними.