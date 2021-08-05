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«Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» прекратили работу после блокировки их сайтов

Семён Гудошников
Сегодня в 9:02

Издание «Открытые медиа» прекратит работу 5 августа — на следующий день после блокировки его сайта Роскомнадзором. Объявление об этом появилось в телеграм-канале СМИ.

Издание отметило, что у него до сих пор нет подтверждения информации о том, что его сайт заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которая считает «Открытые медиа» связанными с нежелательными организациями. Но редакция вместе с инвестором все равно решила остановить работу, «потому что риски для сотрудников проекта слишком велики».

«Открытые медиа» заявили, что Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант, но издание не имело никаких договоров или неоформленных отношений с его другими компаниями (нежелательной в России признано британское отделение «Открытой России», основанной Ходорковским).

В «Открытых медиа» работали профессиональные журналисты — выходцы из РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», РИА «Новости», «Дождя» и других изданий. Нам было интересно делать новости, нас интересовала политика и общественная жизнь, мы хотели собрать большую аудиторию и затем, возможно, заместить грант рекламными доходами. Первое нам почти удалось — нас читали миллионы людей на сайте и в соцсетях, а второму — теперь не суждено сбыться.

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались
«Открытые медиа»

Свою работу прекратило и сообщество юристов «Правозащита Открытки», сайт которого накануне тоже был заблокирован Роскомнадзором. Юрист Анастасия Буракова, которая сообщила об этом в телеграме, продолжит оказывать правовую поддержку в личном качестве.

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