«Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» прекратили работу после блокировки их сайтов

Издание «Открытые медиа» прекратит работу 5 августа — на следующий день после блокировки его сайта Роскомнадзором. Объявление об этом появилось в телеграм-канале СМИ.

Издание отметило, что у него до сих пор нет подтверждения информации о том, что его сайт заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которая считает «Открытые медиа» связанными с нежелательными организациями. Но редакция вместе с инвестором все равно решила остановить работу, «потому что риски для сотрудников проекта слишком велики».

«Открытые медиа» заявили, что Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант, но издание не имело никаких договоров или неоформленных отношений с его другими компаниями (нежелательной в России признано британское отделение «Открытой России», основанной Ходорковским).