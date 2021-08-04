Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Открытые медиа», сообщается в телеграм-канале СМИ. Согласно данным реестра, доступ к ресурсу запрещен по требованию Генпрокуратуры от 3 августа.

Регулятор внес сайт в «Реестр доменных имен <…> содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Никаких уведомлений от РКН или прокуратуры по этому поводу редакция не получала.

«В 19.03 мск 4 августа на общий адрес редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно — в письмах не уточняется», — сообщили в издании.

Вслед за «Открытыми медиа» Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа». В редакции издания сообщили, что доступ был ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа, и также рассказали об отсутствии уведомлений от регулятора или прокуратуры.

Сайт «МБХ медиа» включили в аналогичный реестр запрещенных сайтов. Что именно послужило причиной блокировки ресурса, неизвестно.

В июле Минюст РФ включил в список СМИ-иностранных агентов четырех журналистов «Открытых медиа». В реестр попали главный редактор издания Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин, а также журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.